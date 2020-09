Versione inedita dell’ "Ave Maria”: Andrea Bocelli in città per girare alcune scene

La Santa Casa di Loreto come set per un’edizione inedita dell’ “Ave Maria”. Interprete: Andrea Bocelli. Il tenore infatti sarà in città nei prossimi giorni per registrare alcune scene del video. L’annuncio arriva via Facebook dal sindaco di Loreto, Moreno Pieroni:

«Sono lieto di comunicare che grazie alla disponibilità e alla collaborazione della Regione Marche e della Delegazione Pontificia nei prossimi giorni sarà presente in città il noto tenore Andrea Bocelli per registrare alcune scene nel nostro Santuario Mariano e sulla Piazza della Madonna, per la realizzazione di un video dedicato ad una “Ave Maria “ inedita- ha spiegato Pieroni- il video uscirà prossimamente a livello mondiale e sarà una prestigiosa vetrina promozionale che farà ammirare la nostra bellissima città da milioni di persone».