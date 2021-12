Da 20 anni in Brasile, l'associazione anconetana che combatte la povertà

Una piccola associazione anconetana l'AVAP-ODV (www.avap.org) da circa 20 anni attua microprogetti di aiuto in Brasile cercando di coinvolgere le istituzioni locali. In particolare da diversi anni sta collaborando con il Municipio di Nossa Senhora Aparecida, stato del Sergipe, una delle zone a maggior rischio povertà per molte famiglie a causa del clima siccitoso.

Con poche migliaia di euro donati da diverse famiglie di Ancona, anche attraverso il 5x1000 (CF 930 88 27 04 21), l'associazione sostiene in Brasile lo studio di ragazzi in difficoltà economiche, costruisce abitazioni sostituendo quelle in terra cruda che veicolano malattie e parassiti, sostiene psicologicamente tanti ragazzi e adulti in un territorio in cui si registra un'alta percentuale di suicidio.