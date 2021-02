Spuntino o decorazione? Scegliete voi. La ricetta delle arance caramellate

Il bello delle arance caramellate? Possono essere mangiate così come sono, ma sono anche perfette per decorare una torta o una crostata. La ricetta

Il bello delle arance caramellate? Possono essere mangiate così come sono, ma sono anche perfette per decorare una torta o una crostata. La ricetta è tratta da cucina.corriere.it.

Ingredienti

• 4 arance rosse

• 300 g di zucchero

• 3dl di vino bianco

• dolce liquoroso

• 1 baccello di vaniglia

• 3 chiodi di garofano

Procedimento

Lavate bene le arance, asciugatele, bucherellate la buccia con i rebbi di una forchetta, poi sbollentatele in acqua bollente per 3 minuti. Scolatele e asciugatele bene, quindi tagliatele a fette regolari, mettetele in una pentola e copritele con lo zucchero.Versate il vino e 2 dl di acqua, aggiungete il baccello di vaniglia inciso con un coltello nel senso della lunghezza e i chiodi di garofano, quindi portate a ebollizione.

Cuocete a fuoco vivace per circa 5 minuti, poi togliete le fette di arancia, sgocciolandole con cura, e lasciate invece sobbollire il loro sciroppo, facendolo restringere fino a renderlo quasi caramellato ma ancora piuttosto liquido. Spegnete il fuoco, rimettete le fette di arancia nel recipiente e lasciatele raffreddare nello sciroppo prima di servire.