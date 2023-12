Natale, come creare l'atmosfera perfetta in tavola: dalla tovaglia a...la musica

L'apparecchiatura della tavola a Natale è spesso un momento speciale e curato con attenzione. Ecco alcuni suggerimenti su come puoi apparecchiare la tavola per creare un'atmosfera festiva:

Tovaglia e Centrotavola

Utilizza una tovaglia elegante e festiva come base. Aggiungi un centrotavola natalizio con candele, pigne, rami di abete o decorazioni tipiche delle festività.

Stoviglie

Usa le tue migliori stoviglie. I piatti possono essere di porcellana o ceramica con dettagli natalizi. In alternativa, puoi optare per piatti dorati o argentati per un tocco festivo.

Posate

Disponi le posate in modo ordinato, con le forchette a sinistra dei piatti, i coltelli a destra (con il tagliente rivolto verso l'interno) e i cucchiai a destra dei coltelli. Puoi anche aggiungere posate da dessert se hai in programma di servire più portate.

Calici

Se stai servendo vino, posiziona i calici sopra il piatto, a destra. Aggiungi un bicchiere più piccolo per l'acqua sopra il coltello.

Tovaglioli

Puoi piegare i tovaglioli in modo creativo e posizionarli sopra i piatti o nelle coppe. Puoi anche utilizzare anelli per tovaglioli con dettagli natalizi.

Segnaposti

Se hai degli ospiti, utilizza segnaposti con il loro nome. Puoi anche inserire un piccolo decoro natalizio o un rametto di abete.

Candele e Luci

Aggiungi candele su tavola o in candelabri. Le luci soffuse contribuiscono a creare un'atmosfera accogliente e festiva.

Menu

Se desideri, puoi preparare dei piccoli menu stampati o scritti a mano da posizionare su ogni piatto. In alternativa, puoi comunicare il menu ai tuoi ospiti prima del pasto.

Musica e Decorazioni

Crea un'atmosfera natalizia con musica festiva in sottofondo. Aggiungi anche alcune decorazioni natalizie sparse intorno alla tavola.

Regali o Bomboniere: Se desideri, puoi preparare piccoli regali o bomboniere da posizionare accanto a ciascun piatto. Questi possono essere piccoli pensieri per gli ospiti.