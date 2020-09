La pinsa romana sbarca nel quartiere: "L’angolo del gusto" apre i battenti

«A Vallemiano è da tnto che non apre i battenti nessuna attività, eppure la zona offre molto e abbiamo deciso di provarci». Nasce così la sfida di Edvina Ludvig e del suo compagno Nico Romagnoli, quella di una pizzeria al taglio dove un tempo sorgeva una fabbrica tessile. “L’angolo del gusto” aprirà i battenti alle 16 di sabato 12 settembre in largo Giovanni Bovio, 2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Particolarità: «Ci siamo dedicati agli impasti da 24 a 72 ore- spiega Edvina- faremo la classica pinsa romana e pizza più spessa del solito, sia al taglio che al piatto». La pizza avrà la forma leggermente più ovale rispetto a quelle tradizionali: «All’inizio non avremo prodotti per celiaci perché prima vogliamo conoscere meglio il tipo di clientela, ma in futuro sì e vorremmo anche fare panini e piadine di nostra produzione».