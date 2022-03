Dalle Marche al Texas: musica e suoni di Andrea al festival di Austin

CASTELFIDARDO - La musica non si è fermata in questi due anni di pandemia. Andrea Gobbi, musicista e sound designer di Castelfidardo, ha lavorato nel suo studio marchigiano scrivendo musica per il cinema e creando nuovi suoni. Tra questi, ci sono quelli per l’animazione “Dentro” e per il cortometraggio “The queue”, entrambi selezionati dal SXSW, South by Southwest, festival musicale e cinematografico che ha luogo ogni primavera ad Austin, la capitale del Texas, dal 1987. L’edizione 2022 si è svolta dall’11 al 21 marzo.

Per “Dentro”, cortometraggio animato realizzato dall’illustratore e street artist AT EZ, Andrea Gobbi ha composto e registrato la colonna sonora, oltre ad aver realizzato sound design e mix. Gli anni di stop allo spettacolo dal vivo hanno permesso a Gobbi di specializzarsi come rumorista e di iniziare a lavorare come Foley artist per il cinema (foley è la riproduzione di effetti sonori realistici che vengono aggiunti ai film), in particolare per produzioni inglesi come “The queue”, film vincitore di festival tra cui London Indie Short Festival, LA Independent Women Film Awards, Paris Film Festival.