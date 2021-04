Ciriachini e Civiche benemerenze 2021: l'elenco completo dei premiati

Conto alla rovescia per la cerimonia di assegnazione delle civiche benemerenze che, nel rispetto delle misure vigenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, si svolgerà quest'anno nuovamente in presenza, il 4 maggio, giorno del Santo Patrono San Ciriaco, con inizio alle ore 12:00 presso l' Auditorium della Mole e sarà preceduta alle ore 10,00 dalla Santa Messa in Cattedrale. La cerimonia tuttavia e per le ragioni sopra indicate avrà luogo in assenza di pubblico: sarà riservata cioè ai soli destinatari dei “ciriachini” e alle Autorità che consegneranno le benemerenze.