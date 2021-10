«Siamo arrivati prima per portarvi spensieratezza, è il nostro lavoro»

E’ alta 40 metri, ha 21 gondole (una per disabili) ed è illuminata da 15mila punti luce (250mila evoluzioni di colore). Quest’anno ha anche un monitor dove saranno proiettate le bellezze della città. La ruota panoramica è tornata e da questa mattina è a disposizione di chi vuole ammirare Ancona dall’alto. Tra le novità c’è anche un monitor, al centro della ruota, sul quale scorreranno le bellezze della città. La ruota resterà ad Ancona fino al 23 gennaio dalle 10 alle 24 (orario continuato).

I primi "giri di ruota" e la stanza dei bottoni | VIDEO

Non serve il Green Pass

Non serve il green pass, spiega il titolare Manuel Rambelli, ma la mascherina è obbligatoria: «Il protocollo prevede l’occupazione dimezzata della cabina, a parte i nuclei familiari che possono salire insieme. Distanziamento durante l’imbarco, igienizzazione delle mani e sanificazione continua ma no, non serve il Green pass perché non siamo un “parco divertimenti” bensì un’attrazione singola e all’aperto» spiega Rambelli.

L’esordio 2021

Avvio bagnato dalla pioggia, ma c’è chi non ha rinunciato al giro né alle foto di rito passando in piazza Cavour. Le gondole possono contenere 6 persone, ma nel rispetto del protocollo anti-Covid stabilito nella Conferenza Stato-Regioni, la capienza è limitata a due persone salvo nuclei familiari. «Questa è una città che ci ha sempre ospitato in modo esemplare- continua Rambelli- nel primo anno c’è stata molta polemica e poi un boom di presenze esagerato, da lì non ci siamo più fermati. Questa volta siamo arrivati prima anche per portare un po’ di spensieratezza e svago, perché alla fine questo è il nostro lavoro».