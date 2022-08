Da Ancona a Capo Nord in bici, missione compiuta per Daniele: «E ora tutta improvvisazione, ma cavalchiamo ancora!»

CAPO NORD - Duecentosettantuno giorni. Era partito dal Passetto lo scorso 3 novembre, è arrivato in bicicletta a Capo Nord. Sulla pagina Instagram @bike_whit_me, Daniele Panarella ha postato le varie tappe del viaggio a pedali in cui ha attraversato ben 9 Stati (VIDEO). L'ultima foto regalata ai followers è quella del sole di mezzanotte.

«"Non posso credere che sia tutto finito". Questo é uno degli ultimi messaggi che mi é arrivato- scrive Daniele sulla pagina Facebook (anch'essa chiamata bike_whit_me) al giorno 271, quello dell'arrivo- No, nemmeno io posso crederlo. Troppi bei posti ho visto, troppe belle persone, troppe belle esperienze in un tempo così breve. Guardo la mia mappa, così tante volte assaltata da occhi curiosi ed estasiati, e vedo una linea che non si chiude. E allora, in questi giorni di pausa, i miei pensieri si assestano, e riesco finalmente a rispondere a quello che in tanti avete chiesto. "Come torni?" In bici!!! E allora, forza Walden! Non so se tu sia più Bucefalo o Ronzinante, ma cavalchiamo ancora. E chissà dove la strada mi porterà. La mia mappa non prosegue, da adesso in poi é tutta improvvisazione. Se avrete ancora la pazienza di seguirmi andremo fra altre mille avventure, altri mille posti sconosciuti, altre mille fantastiche persone». Il denaro raccolto sulla pagina Gofundme "Bike With Me: Around Europe to Nordkapp" sarà devoluto ad Emergency.