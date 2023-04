Dalle Grotte di Frasassi il messaggio per salvare il pianeta: Alessandro Martire in concerto

ANCONA - Dalle Grotte di Frasassi di Genga, Alessandro Martire lancia in musica il messaggio di sensibilizzazione per la salvaguardia del pianeta in occasione della Giornata mondiale della terra “Earth Day” il 22 aprile 2023. Un omaggio alla madre terra da parte del celebre compositore che tra le fantastiche stalattiti e stalagmiti, i cristalli e i drappeggi del meraviglioso universo sotterraneo delle Grotte di Frasassi terrà un concerto unico dal titolo “Wind of Gea” che andrà in diretta su Tik Tok giovedì 20 aprile alle ore 18 sul suo profilo personale: Alessandro Martire (@alessandro_martire). La community di TikTok potrà, così, assistere allo spettacolo da un punto di vista privilegiato ed essere parte di una performance unica nel suo genere.

Dopo i palcoscenici del Lago di Como, del deserto del Kazakistan del Duomo di Milano, passando sulle pagine del Forbes America, Alessandro Martire con il suo straordinario e avveniristico pianoforte chiamato “Waves” interpreterà tra echi infiniti e perpetui irradiati tra le volte di alabastro delle Grotte di Frasassi lo speciale concerto che nasce proprio dall’ispirazione della natura.

“Nel concerto la mia musica dialoga con la millenaria natura delle Grotte di Frasassi – ha spiegato Alessandro Martire –Le mie composizioni sono tutte ispirate dalla natura di luoghi particolari del mondo che ho amato e l’idea è quella di raccontarli e celebrarli nella loro bellezza e farli risuonare in un dialogo sincronico con il ritmo dell’acqua e con i suoni profondi della terra all’interno del favoloso universo sotterraneo di Frasassi.”. Nella sospensione delle coordinate spazio temporali delle Grotte di Frasassi le raffinate note del pianoforte di Martire incontreranno il respiro della terra e la magia dei riflessi dell'acqua in un'armoniosa e straordinaria atmosfera di grande emozione e suggestione.

“Il Comune di Genga e il Consorzio Grotte di Frasassi consapevoli di essere i custodi dell’immenso patrimonio naturalistico del sito carsico marchigiano da sempre sono impegnati nella divulgazione dei temi sulla sostenibilità ambientale a salvaguardia della terra. – Ha dichiarato il sindaco di Genga Marco Filipponi - Con il concerto di Martire vogliamo sensibilizzare i più giovani sui temi della natura, sulla sua bellezza e sui benefici che porta all’uomo. Le Grotte di Frasassi rappresentano un vero e proprio laboratorio naturale per lo studio dell’ambiente e dei cambiamenti climatici nelle varie ere geologiche del nostro pianeta e persino per la futura esplorazione dello spazio.”. Con un percorso di 1 chilometro e mezzo aperto al pubblico e accessibile a tutti, le Grotte di Frasassi sono ad oggi uno degli itinerari sotterranei più grandiosi e affascinanti del mondo, dove è possibile viaggiare lungo i milioni di anni del passato e scoprire la storia dell’evoluzione della vita sul pianeta.