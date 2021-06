Il pieno di energia con alba, musica e mare: relax e "ricarica" con le prime luci

Gli Albisti Anonimi presentano: "Appuntamento all'alba": «Un evento per ricaricare le energie e iniziare la giornata al meglio».

/ Via Panoramica

Gli Albisti Anonimi presentano: "20 giugno, appuntamento all'alba". «Per ricaricare le energie e iniziare la giornata al meglio, abbiamo organizzato un'alba speciale- spiega Arianna Moroni, ideatrice del gruppo- Davanti alla maestosità del mare e nel contesto meraviglioso della seggiola del papa verremo accompagnati all'inizio di questo nuovo giorno dall’handpan e da suoni ancestrali di Oscar Oliva».

Orario di ritrovo dalle 5.10 alla Seggiola del Papa. «Chi arriva più tardi per via del coprifuoco ci può raggiungere» continua Arianna. L'ingresso è gratuito. «Portate Buone energie- conclude la fotografa- per i primi 30 che arriveranno la colazione sarà offerta dal Mercato Dorici di Campagna Amica e la Coldiretti Di Ancona». (Foto Instagram @albistianonimi_official).