Le più belle albe di Ancona, gli esperti consigliano 8 luoghi "top" per ammirarle

Arianna Moroni, fotografa anconetana, è appassionata di albe e ha deciso di fondare un gruppo social per riunire chi, come lei, ama gli scenari mozzafiato alle prime luci del giorno. Grazie alle pagine Instagram e Facebook “albistianonimi2.0” decine di persone si incontrano, stanno insieme per circa mezz’ora, scattano foto e girano video da condividere. Spettacolo per gli occhi, terapia per lo spirito. Quando il sole è già nel cielo, ci si saluta: «Ci carichiamo, poi ognuno affronta la propria giornata» spiega Arianna. Diego Sabbatini ha scoperto la passione per le albe da diversi anni. Ha lavorato come animatore in giro per il mondo e, per la sua attività, è sempre rientrato a casa al sorgere del sole: «Sarò di parte, ma posso dire che le albe più belle sono quelle che vediamo qui ad Ancona». Il prossimo appuntamento che il gruppo sta organizzando è per mercoledì prossimo, ore 5:30, al Forte Altavilla. Ma quali sono i luoghi “top” per fotografare l’alba?

I luoghi da provare

La Seggiola del Papa

La Grotta Azzurra

La Vela

La Scalaccia

Il Passetto (Monumento e piscine)

Forte Altavilla

Osservatorio

Imbocco del Passo del Lupo

(Foto concessa da albistianonimi2.0)