Parata di stelle da chef Cedroni, alla “Madonnina del Pescatore” fa tappa Achille Lauro

SENIGALLIA- Un altro vip fa tappa alla “Madonnina del Pescatore”, ospite dello chef stellato Moreno Cedroni. Questa volta è toccato ad Achille Lauro, reduce dalla performance di Osimo della scorsa settimana. Il cantautore nativo di Verona è stato ospite del ristorante come testimonia anche la foto pubblicata sui social di Cedroni.

A luglio il cantautore ha iniziato il suo tour ‘’Achille Lauro Superstar'', tournée che lo vede impegnato in questi mesi in giro per l'Italia e vedrà la sua ultima tappa il 12 settembre a Pisa. Venerdì (26 agosto) ha invece fatto tappa come riportato a Osimo esibendosi davanti ad un folto pubblico che lo ha accompagnato in tutta la durata del concerto. ‘’C'est la vie! È stato un vero piacere conoscerti'', con queste parole lo chef stellato Moreno Cedroni ha commentato il selfie con il cantante.