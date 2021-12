Mezzavalle ripulita sotto la pioggia, allarme polistirolo e carcassa di tartaruga

Non puntano il dito contro nessuno in particolare, perché da dove arriva tutta quell'attrezzatura professionale e quel polistirolo trovati a Mezzavalle è quasi impossibile da sapere. I volontari di 2Hands Ancona ieri mattina hanno ripulito la spiaggia di Mezzavalle in collaborazione con la “Casa dei Giovani Piero Alfieri”. 415 chili di rifiuti trovati e portati via, ma c’era (ed è tuttora lì) anche la carcassa di una tartaruga.

I rifiuti

Il polistirolo, dicono i volontari, era in spiaggia in quantità esagerate. Si tratta di casse in dotazione ai pescatori, gettate in mare e portate a riva dalle onde. «Eravamo in 37 e abbiamo raccolto 415 chili di rifiuti- spiega Tommaso Mattia Pretto, presidente 2Hands Ancona- rifiuti che derivano da allevamenti di cozze. Abbiamo trovato 15 boe giganti e allo stesso tempo ben 250 calze per la raccolta dei mitili. Non sappiamo da dove vengono- spiega Tommaso- è roba che con le mareggiate arriva qui dopo essere stata buttata in mare da incuranti pescatori. Questa è una costante sui nostri litorali. Abbiamo trovato anche vetri e metalli, ma colpiscono i 20 chili di polistirolo. Un’esagerazione, tutte provenienti dalle casse dei pescatori. Non è possibile una cosa del genere, le amministrazioni devono trovare un modo per porre fine a questa situazione».

La tartaruga

«La tartaruga è ancora presente nonostante le varie segnalazioni da parte nostra e non solo, se ne dovrebbero occupare gli enti pubblici anche per analizzare e capire le cause della morte- continua il volontario- può essere colpa della plastica o colpita da una barca, ma questi animali vengono lasciati così anche per tanto tempoAbbiamo trovato anche vetri e metalli, ma colpiscono i 20 chili di polistirolo».