Da spiaggia Urbani a San Michele e oltre, i volontari raccolgono 200 kg di rifiuti

Domenica 16 Gennaio i ragazzi di 2hands Ancona, si sono recati alla spiaggia Urbani di Sirolo, e con l'aiuto di numerosi volontari, sono riusciti a recuperare più di 200 Kg di rifiuti, arrivando fino al tratto di costa che si estende oltre San Michele. I rifiuti comprendevano metalli, plastiche e soprattutto polistirolo proveniente dalle cassette da pesca (circa 10 Kg, che equivalgono a 55 cassette) e cinghie nere di gomma delle reti da strascico.

Dopo 6800 Kg di rifiuti raccolti nel 2021 da coste e spiagge di diverse zone tra Ancona, Numana, e Sirolo, 2hands ha iniziato il 2022 con questo clean up, che ha visto la partecipazione di più di 60 volontari. Nel dettaglio sono stati raccolti 68 Kg di plastica, 59 Kg di indifferenziata, 9,5 Kg di polistirolo e 82Kg vetro e metalli. Ogni fine settimana 2hands, organizza eventi per la tutela dell'ambiente cercando di coinvolgere sempre un numero maggiore di volontari. Questi eventi sono aperti a tutti e per qualsiasi informazione su come partecipare, come associarsi o come supportare scrivere a 2handsancona@gmail.com.