Centomila euro con il "9 Doppio Oro": è la vincita più alta del 10eLotto

OSIMO - La fortuna ha baciato Osimo lo scorso 11 novembre. Come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha vinto 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. Si tratta della vincita più alta del concorso. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per poco meno di 14 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi di euro in questo 2023.