Ubriaco dà spettacolo in piazza del Papa, lo portano via i carabinieri

ANCONA - Ubriaco perso infastidisce i clienti e in piazza arrivano polizia e carabinieri. È successo ieri sera nel salotto buono della città, piazza del Papa. Un somalo, di 28 anni, non si reggeva in piedi per la sbronza e ha iniziato ad avvicinarsi agli avventori dei locali importunandoli. Per portarlo via sono intervenuti poliziotti e carabinieri che hanno chiamato il 118 per lo stato in cui stava lo straniero. Il giovane è stato portato in ospedale da una ambulanza della croce gialla.