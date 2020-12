Dal pomeriggio alla mezzanotte, come preparare il cane all'ultimo dell'anno: consigli anti-stress

Il problema non è solo come proteggere l'amico a quattro zampe dal rumore dei botti allo scoccare della mezzanotte. Un tranquillo 31 dicembre, per un cane, implica una vera e propria preparazione. Per cercare di eliminare, o quanto meno alleviare, il più possibile l’ansia ai nostri amici a quattro zampe Dog Heroes ha preparato un vademecum di 5 utili consigli.

Pomeriggio

Preparalo facendo una passeggiata pomeridiana. Una passeggiata pomeridiana (o una corsa) aiuterà il nostro cane ad arrivare più rilassato alla serata.

Dagli un pasto leggero prima che inizi il trambusto. Ricordati di far mangiare e bere il cane diverse ore prima dello scoppio dei petardi. Durante i picchi di rumore, il cane potrebbe avere fastidi allo stomaco, causati dall’ansia o dall’eccessivo movimento.

Creagli una tana sicura. Realizza un’area tranquilla e allena il tuo cane ad associarla ad un ambiente felice, portando lì i suoi giochi preferiti e la sua coperta abituale. Assicurati di togliere dalla circolazione qualsiasi oggetto che potrebbe ferirlo, ed evita di posizionare la tana vicino a troppi mobili.

A mezzanotte