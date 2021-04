Riapre l'ascensore del Passetto: tutti gli orari e le novità del 2021

Tutti gli orari in cui sarà possibile usare l'ascensore per recarsi in spiaggia

Bentornato ascensore! L' ascensore del Passetto che dal 24 aprile sarà di nuovo fruibile. Quest'anno apertura anche con alcune novità rispetto al passato con l’obiettivo di una migliore fruizione e valorizzazione del luogo sotto il profilo turistico. L'ascensore sarà aperto fino alle 24 anche nel mese di luglio e l'apertura nel weekend si protrarrà fino al 1 novembre.

Le aperture

Dal 24 aprile sarà aperto nei weekend e il ponte del 1°Maggio cioè nei giorni 1°, 2, 3 e 4 maggio. Fino al termine di maggio quindi aperture solo il sabato e la domenica; l'ascensore sarà disponibile per la festività del 2 giugno mentre da sabato 5 giugno rimarrà sempre aperto, tutti i giorni dalle 7:45 alle ore 20. Dal 1° luglio e per tutto agosto, apertura dalle 7.45 fino alle ore 24. L'ascensore sarà fruibile poi tutti i giorni fino al 12 settembre con orario 7.45-20. Dopo il 12 settembre ripartiranno le aperture nel weekend e si protrarranno fino al primo di novembre. «Ha più significati questa riapertura – dice l’assessore alle Partecipate, Ida Simonella - : l'auspicato ritorno alla normalità prima di tutto, sebbene cauta, ma è anche il segno di quella strategia che Ancona sta mettendo in campo, per valorizzare le sue potenzialità turistiche, i suoi scorci unici e il suo legame con la propria identità».

«Un impegno ulteriore da parte dell’Amministrazione che vuole essere anche un segnale di speranza e di ripresa – dice l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi - ma confidiamo nel buon senso e nella responsabilità di tutti per il rispetto delle regole poste contro la diffusione del Covid 19 anche nella fruizione di questo meraviglioso luogo della nostra città che è la spiaggia del Passetto». Come sempre la gestione dell’ascensore è affidata a Conerobus, costo del biglietto per corsa di 1 euro.