L'Università di Urbino ai vertici della ricerca internazionale

La piattaforma Research.com, leader mondiale di analisi della produzione scientifica internazionale delle università, ha appena pubblicato la classifica 2023 dei migliori scienziati e ricercatori del mondo per ciascuna disciplina.

L’Università di Urbino vede presenti Mauro Magnani nell’area della Biologia e Biochimica, con 573 pubblicazioni e 17871 citazioni, Giorgio Tarzia, area Chimica, con 214 pubblicazioni e 11415 citazioni, Rodolfo Coccioni, Scienze della Terra (212 pubblicazioni citate in 5579 occasioni) Giorgio Spada, Scienze della Terra (216 e 6495) e Laura Gardini, area Matematica, con 215 pubblicazioni per 5506 citazioni.

“Risultati che anche quest’anno confermano non soltanto i vertici di eccellenza dell’Ateneo” dichiara il rettore Giorgio Calcagnini “ma l’intera crescita in tutte le classifiche internazionali da parte dei nostri docenti e ricercatori, che ci spinge a proseguire nella direzione intrapresa e che deve essere non solo motivo di orgoglio da parte nostra ma anche di consapevolezza dei nostri studenti in merito alla qualità della formazione ricevuta a Urbino.”