A Senigallia scuole sospese fino al 22 settembre

SENIGALLIA - Fino a giovedì 22 settembre saranno sospese le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado le strutture per le strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, i centri diurni per disabili, il centro diurno Alzheimer, il centro pomeridiano “Il Germoglio”, tutti gli impianti sportivi, i musei del territorio del Comune di Senigallia, la biblioteca Antonelliana.

"Si ricorda che la sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, gli alunni non si recheranno a lezione, ma le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria potranno essere prestati" "In questi giorni siamo in costante contatto con tutti i Dirigenti Scolastici per verificare la situazione in tutti gli edifici scolastici della città. La viabilità del territorio non ci permette però ancora di prevedere lo spostamento di tutte le famiglie degli studenti - ha spiegato il Sindaco Massimo Olivetti - ma questo è certamente un primo passo per arrivare il prima possibile a una totale riapertura delle nostre scuole, che è un obiettivo che ovviamente perseguiamo con ogni energia possibile".