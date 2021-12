Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria: al via le iscrizioni per il nuovo anno

Dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20,00 del 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alla prima classe della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2022/2023 per le scuole cittadine che fanno riferimento agli 8 Istituti Comprensivi.

Gli Istituti Comprensivi in cui è suddivisa la città di Ancona, con il relativo stradario e le scuole di competenza sono consultabili a questo link: https://www.comune. ancona.gov.it/ankonline/ iscrizioni-scolastiche-a-s- 2022-2023/. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dovrà essere fatta presentando la domanda direttamente presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di appartenenza, dal cui sito istituzionale è possibile scaricare la relativa modulistica. E’ possibile iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2022.

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2023. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:

− alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;

− alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

− alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

L’iscrizione al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di 1° grado, deve essere effettuata esclusivamente On Line con la seguente modalità:

accedere al portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/ iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDA

iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDA cliccare nel Tab “iscrizioni on line” dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022

Per effettuare l’iscrizione On Line è necessario essere in possesso delle necessarie credenziali. Chi non ne è in possesso può già richiederle attraverso il sito www.istruzione.it/ iscrizionionline/come- registrarsi.html utilizzando le credenziali SPID,CIE o eIDAS.