Aule, palestre, refettorio ed un grande giardino. Inaugurata la nuova scuola dell'infanzia di Montoro

Taglio del nastro per la nuova scuola dell’infanzia di Montoro. La frazione di Filottrano da oggi ha a disposizione una struttura completamente rinnovata e già pronta ad ospitare i bambini grazie ai lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico portati avanti dall’amministrazione Giulioni. Un intervento importante dal punto di vista economico suddiviso in due lotti: il primo, avviato nel febbraio del 2018, per una spesa di 440 mila euro, e il secondo, partito subito dopo il Covid nel marzo del 2022, per un importo di 334 mila euro. L'immobile, suddiviso in due piani di 220 mq ciascuno, è stato progettato per rendere fruibili in maniera ottimale gli spazi interni. Al piano superiore è stata ricavata un’ampia palestra raggiungibile attraverso le scale e il nuovissimo ascensore progettato per rendere la struttura accessibile ai diversamente abili. Nel cortile esterno è stato realizzato anche un giardino attrezzato di circa 250 mq con tanti giochi per rendere ancora più confortevoli le attività nella scuola che conta già numerose iscrizioni.

“Era un’opera molto attesa – ha dichiarato il sindaco Lauretta Giulioni – che abbiamo consegnato alla frazione. Non è stato facile perché i lavori sono stati interrotti dalla pandemia e successivamente dall’aumento dei prezzi dei materiali per i rincari conseguenti la guerra in Ucraina e il bonus del 110, ma ce l’abbiamo fatta. Grazie all’impegno degli uffici e di tutta la giunta abbiamo reperito i 774.000 euro necessari per il suo completamento. Oggi è quindi una grande giornata di festa per tutti noi e per le maestre che hanno educato numerose generazioni di filottranesi, da quelle più storiche, ormai in pensione, a quelle che nei prossimi giorni avranno il compito di utilizzare questi spazi per aiutarci a “crescere” i nostri figli”. Il sisma del 2016 ha avuto ripercussioni anche nel territorio filottranese che però ha saputo fronteggiare le difficoltà in maniera propositiva, rimboccandosi le maniche e cercando di mettere in sicurezza e adeguare a livello antisismico gli edifici scolastici.

“Abbiamo a cuore tutti quartieri della città - ha detto l’assessore ai lavori pubblici Doriano Carnevali – a Montoro abbiamo asfaltato diverse strade, installato l’impianto semaforico per entrare e uscire in sicurezza dalla frazione, riseminato il campo di calcio e oggi riqualificato la scuola d’infanzia. In questo particolare momento, l’aumento dei prezzi nel settore dell’edilizia non ci sta aiutando, ma siamo intenzionati a completare al più presto tutte le opere programmate. Il nostro obiettivo è di rendere Filottrano una città più vivibile e bella, ma soprattutto a misura delle tante famiglie che costituiscono la nostra comunità”.