Anno scolastico al via: oltre duemila studenti tornano sui banchi

Il Comune di Falconara è già pronto ad attivare sin da subito il servizio di refezione per i 1.038 iscritti mentre le richieste per il trasporto scolastico sono 300

Dal 15 settembre torneranno tra i banchi 2.101 studenti delle scuole materne, elementari e medie falconaresi e il Comune è già pronto ad attivare sin da subito il servizio di refezione per i 1.038 iscritti (dato aggiornato all’8 settembre), mentre le richieste per il trasporto scolastico sono 300. Riguardo alla mensa, di cui usufruiscono i bambini della scuola dell’infanzia, del tempo pieno e del tempo prolungato della primaria, saranno i dirigenti degli istituti comprensivi a indicare la data in cui attivare il servizio, in base al personale Ata che sarà disponibile. Il personale docente, invece, è già al completo, incluso quello di sostegno. Il Comune metterà a disposizione sin dal primo giorno gli educatori per i ragazzi con disabilità. E’ quanto emerso martedì 7 settembre, durante una riunione di coordinamento tra il sindaco Stefania Signorini, i responsabili comunali del settore Scuola e i dirigenti scolastici.

L’anno 2021-2022 si aprirà con tante novità per le scuole falconaresi. Sul fronte dell’organizzazione didattica l’istituto comprensivo Ferraris, il più popoloso della città, è ora guidato dal nuovo dirigente Fabio Rustici, cui il sindaco ha dato il benvenuto. L’istituto comprensivo Falconara Centro, invece, è stato affidato alla reggenza della dirigente Rosa Martino, già alla guida del comprensivo Sanzio.

La novità più importante riguarda però la logistica: da mercoledì prossimo i 108 iscritti alla scuola primaria Leopardi cominceranno l’anno nell’edificio dell’istituto Gesù Bambino, appena ristrutturato, dove resteranno fino alla realizzazione del nuovo polo scolastico del centro. Quanto ai numeri, nel dettaglio gli iscritti all’istituto comprensivo Sanzio sono in totale 589: 64 alla materna Zambelli, 74 all’Aquilone, 207 alla elementare Da Vinci, 50 alla Marconi e 194 alla media Montessori. All’istituto comprensivo Falconara Centro sono invece iscritti 483 studenti: 43 alla scuola dell’infanzia Peter Pan, 55 alla materna di Falconara Alta, 108 alla primaria Leopardi, 123 alla Alighieri e 154 alla media Giulio Cesare. Sono infine 1.029 gli iscritti al comprensivo Ferraris: 109 alla scuola dell’infanzia Rodari, 98 alla Mongolfiera, 220 alla primaria Aldo Moro, 213 alla Mercantini e 389 alla media Ferraris. Come già visto gli iscritti alla refezione scolastica sono 1.038, di cui 416 per la scuola dell’infanzia e 622 alla primaria.