Scuola, nelle Marche Dad per 838 classi: oltre 300 solo ad Ancona

ANCONA - Sono 838 le classi in Dad nelle Marche mentre quelle in quarantena sono 480. Lo comunica l'Ufficio scolastico regionale illustrando i dati aggiornati al primo febbraio. Le scuole mettono precauzionalmente in didattica a distanza le classi appena viene rilevato uno studente positivo che ha avuto contatti stretti con i compagni in attesa che l'Asur formalizzi la quarantena vera e propria. La Dad coinvolge 95 classi della scuola dell'infanzia, 261 della primaria, 112 della secondaria di primo grado e 370 della secondaria di secondo grado. La provincia con più classi non in presenza è quella di Ancona (301), seguita da Ascoli Piceno (208), Macerata (174), Pesaro Urbino (114) e Fermo (41).