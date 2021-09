Riparte la scuola, Boni (Aic): «Avvio problematico, dalla Mancinelli solo fumo negli occhi»

«Un inizio anno scolastico con i problemi di sempre anzi aggravati dal Covid. Tanta retorica da Draghi alla sindaca Mancinelli, parole sull’importanza della formazione e della scuola che sono solo fumo negli occhi, doveva essere tutto pronto. Il disagio di bambini e ragazzi legato alla Dad è stato enorme, la pandemia ha amplificato le diseguaglianze e la riapertura della scuola doveva essere l’inizio del recupero di socialità e apprendimenti». Queste le parole espresse da Altra idea di Città in un comunicato firmato dalla portavoce Loretta Boni.



«Il precariato è rimasta una piaga - prosegue la nota - gli Uffici Scolastici provinciali non hanno completato le assegnazioni del personale docente e del personale Ata, l’Usr Marche non ha assegnato alle scuole il personale aggiuntivo (organico Covid). In questo modo gli istituti scolastici non possono procedere alla nomina dei supplenti sui posti vacanti che sono tantissimi. Ad Ancona il tempo pieno nelle scuole primarie comincerà il 20 settembre, nelle scuole dell’infanzia addirittura il 27 settembre. Accade perché le scuole non hanno ancora il personale scolastico necessario. Quando la mensa inizierà una parte degli alunni dovrà mangiare nelle aule, perché gli spazi non sono sufficienti. Resta il problema delle classi numerose soprattutto nella scuola secondaria, perché il Regolamento sul numero degli alunni per classe è ancora quello stabilito dalla legge Gelmini-Tremonti. Nessun Governo successivo, di centrosinistra e di centrodestra, compreso il Governo Draghi, lo ha modificato. Nessuno dei problemi strutturali della scuola è stato risolto! Tutto ciò è inaccettabile. La mobilitazione non può fermarsi. Per questo saremo in piazza insieme a Priorità alla Scuola lunedì 20 settembre c/o regione Marche (palazzo Leopardi) ore 16».