La campanella al Savoia dopo 12 anni: lo storico liceo accoglierà gli studenti del Benincasa

ANCONA- Dopo 12 anni il Savoia, lo storico liceo scientifico anconetano di via Vecchini che ha visto passare generazioni e generazioni di studenti, tornerà ad ascoltare il suono della campanella. Lo farà per ospitare gli studenti – oltre 700 – dell’istituto Benincasa temporaneamente sfrattati dalla loro “casa” di via Marini in seguito alla demolizione e ai lavori previsti. La decisione è stata presa dalla Provincia per ovviare alla situazione di difficoltà.

Il Benincasa, 5.500 mq distribuiti su quattro livelli nella cittadella che ospita anche il liceo scientifico, verrà demolito e ricostruito a distanza di 46 anni dalla sua realizzazione. Verrà ripristinato mantenendo la volumetria e l'altezza esistenti, come previsto dal piano regolatore, seguendo logiche di altissimo efficientamento energetico e anti-sismica, con una grande attenzione al riciclo, visto che per il 70% dovrà essere ricostruito utilizzando il materiale proveniente dalla demolizione. I tempi saranno stretti saranno i tempi per la realizzazione del nuovo plesso della Ragioneria.

Per questo si è deciso per l’immobile di via Vecchini. L'immobile era stato inserito nel piano delle alienazioni per il 2024, ma in considerazione della necessità di utilizzo viene rivista l'ipotesi di vendita e di conseguenza è stato necessario modificare il Piano delle alienazioni. Serviranno interventi quantificati in 2.395.000 euro e inseriti con una variazione nel programma delle opere pubbliche per adeguare gli impianti meccanici, elettrici e speciali. I lavori di sistemazione dell'ex liceo saranno finanziati con le risorse vincolate da trasferimenti statali (285mila euro), con la devoluzione di mutui già contratti per opere completate (159mila euro) e con un nuovo mutuo da 1.950.000.