Orari incerti e pianificazione assente, la protesta di mamma Chiara: «Cosa imparano i nostri figli?»

«La scuola è ricominciata ma l'organizzazione è un caos. Non sappiamo quando entrano ed escono i nostri figli, non ci sono le aule e mancano gli insegnanti: non lo dico per lamentarmi, sia chiaro, ma da sostenitrice della buona scuola e della cultura è giusto evidenziare il fatto che non ci sia la minima oganizzazione all'interno di certi istituti scolastici pubblici». A parlare è Chiara, ingegnere a capo di due società ma anche una mamma come tante, che deve affrontare i problemi della quotidianità con due figli di dieci e undici anni. «Ci reputiamo fortunati in famiglia - prosegue - abbiamo i nonni che ci aiutano e possiamo permetterci di gestire il tempo e gli orari lavorativi ma non per tutti è così. Non è giusto sempre e solo gioire delle proprie fortune, siamo una collettività e quello che sta succedendo nelle scuole dei nostri figli è sconvolgente».

La mamma, milanese di origine ma ad Ancona da tanti anni, parla con dispiacere di un avvio scolastico a dir poco difficoltoso: «Mio figlio va alle scuole medie e ieri ho chiamato in segreteria per sapere quando sarebbe uscito, visto che non abbiamo ancora orari definitivi. Mi hanno risposto che non sapevano dirmelo con certezza e che avrei dovuto aggiornare di tanto in tanto il sito per avere aggiornamenti. Ma questo è solo uno dei tanti problemi. L'altro bambino in quinta elementare non ha ancora l'insegnate di matematica e non si sa quando potrà iniziare. Io da persona con una cultura scientifica rimango sconcertata. Potrei permettermi anche di pagare una professoressa di sostegno, ma perchè farlo quando c'è un sistema pubblico e dei dirigenti scolastici pagati per fare un certo tipo di lavoro e per assumersi determinate responsabilità. Sono oneri e onori di questo mestiere».

Chiara pochi giorni fa aveva espresso il suo rammarico per questa situazione attraverso una lettera inviata ad Ancona Today. Da alcuni degli stralci riportati qui sotto si può intuire quanta amarezza ci sia nel trovarsi immersi in un sistema scolastico di questo tipo: