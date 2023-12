Educhiamo insieme alla legalità, continua il progetto della Polizia nelle scuole anconetane

ANCONA - Continua il progetto di sensibilizzazione della Polizia di Stato Educhiamo insieme alla legalità presentato a metà settembre e fortemente incentivato dal Questore Capocasa, specificamente rivolto agli studenti degli Istituti Scolastici di Ancona e della Provincia, già inaugurato lo scorso anno.

Gli operatori della Polizia di Stato della Questura e dei Commissariati, d'Intesa con i Dirigenti degli Istituti Scolastici del capoluogo e dei comuni nella competenza territoriale dei Commissariati di P.S. distaccati di Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano, sono coinvolti nell’arco dell’intero anno scolastico con una serie di incontri di educazione alla legalità, destinati agli studenti di ogni ordine e grado. Durante gli incontri sono distribuiti ai giovani studenti gadget e brochure del progetto, finanziate da Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro ed in collaborazione con l'Ufficio scolastico Regionale Marche, all'interno delle quali, attraverso una comunicazione semplice ed immediata, sono contenuti utili consigli sull'utilizzo del web, dei social e sul contrasto al bullisimo. Nell' ambito di tale progetto gli operatori della Questura dorica, unitamente ai Poliziotti di Quartiere, hanno tenuto un incontro presso la scuola media Galileo Ferraris di Falconara Marittima. Nel corso dell' incontro con i giovani studenti sono stati trattati i temi della legalità, dei compiti della Polizia di prossimità, del bullismo e del cyber bullismo e del funzionamento dell' app YouPol. Quest' ultima, alleata dei più giovani per inviare segnalazioni in maniera rapida ed immediata. Infine ai giovani sono stati distribuiti diversi gadget della Polizia di Stato.