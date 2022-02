"PretenDiamo Legalità": la polizia di Stato nelle scuole di Ancona e provincia

ANCONA - E’ partita anche per Ancona e Provincia, la 5^ edizione del Progetto/Concorso “ PretenDiamo Legalità”, per l’anno scolastico 2021/ 2022, nato dalla collaborazione della Polizia di Stato con il Ministero dell’Istruzione.

Il progetto, già sperimentato negli scorsi anni, ha l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione, che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società equa. L’iniziativa, destinata agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, si sviluppa attraverso momenti di confronto con i funzionari e gli operatori della Polizia di Stato.

I temi affrontati ed oggetto del dibattito con gli studenti sono diversificati in base al ciclo di studi. Per la scuola primaria si spazierà dalla Cittadinanza attiva, all’Agenda 2030 e all’amicizia e lotta alle discriminazioni. Per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado si parlerà di legalità, contrasto alla criminalità, capacità di reagire con coraggio alle ingiustizie, ma anche di cittadinanza digitale, dark web, cyberbullismo, fino ad affrontare i temi delicati, ma fondamentali, del contrasto all’abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, delle baby gang e altri comportamenti trasgressivi o illeciti in cui i giovani possono trovarsi coinvolti, a volte, anche loro malgrado. Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli studenti che hanno partecipato agli incontri, che vedrà gli stessi preparare un elaborato di testo, o figurativo, o un fumetto, piuttosto che un video o uno spot, che verrà sottoposto ad una commissione prima provinciale e poi nazionale, che decreterà i vincitori dell’iniziativa.

La Questura di Ancona, da tempo attiva con iniziative di Educazione alla Legalità, fortemente volute dal Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, ha aderito al progetto/ concorso per fornire ai giovani strumenti idonei a formare le loro coscienze civili e per stimolare la riflessione sull’importanza del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni. Ricordiamo che quotidianamente la Polizia di Stato è accanto alle Istituzioni scolastiche della Provincia per sostenere ed aiutarle nel difficile compito di educare i ragazzi. Il Questore di Ancona: “ Prosegue la campagna “PretenDiamo Legalità” rivolta agli studenti delle scuole di Ancona e Provincia, ritenendo l’Educazione ai valori della cittadinanza e della legalità uno degli strumenti fondamentali per sviluppare il senso etico dei giovani, il rispetto delle regole ed il “valore della Legge” ed apprendere così l’importanza della responsabilità civile e dell’impegno ad esercitare in modo attivo il proprio ruolo di cittadini”.