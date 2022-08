Scuole superiori, Ancona omaggerà i suoi maturati doc: premi e riconoscimenti per i “100”

ANCONA- L'Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento agli studenti degli istituti superiori anconetani che hanno conseguito la votazione di 100/100 all'esame di maturità del luglio scorso. Circa 150 ragazze e ragazzi riceveranno dalle mani del Sindaco Valeria Mancinelli e dell'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini una pergamena nominativa con i ringraziamenti della città per il massimo risultato conseguito. La cerimonia si svolgerà all'Auditorium della Mole Vanvitelliana a partire dalle ore 18.00, lunedì 29 agosto.

«L'iniziativa è occasione per ringraziare tutto l'insieme degli istituti superiori cittadini: docenti, studenti, dirigenti e personale Ata, che negli ultimi due anni, per via della pandemia, hanno dovuto affrontare innumerevoli difficoltà e nonostante questo, hanno portato a termine il ciclo di studi con proficui risultati per tutta la comunità scolastica. Con questo riconoscimento – spiega l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini – l'Amministrazione vuole omaggiare gli studenti maturati con il massimo dei voti per l'impegno profuso».