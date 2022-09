Rinascono le Pie Venerini, missione compiuta: «Abbiamo mantenuto la nostra promessa»

ANCONA- «Ogni promessa è debito, e questa promessa l’abbiamo mantenuta. Ora, con il lavoro e lo spirito di abnegazione di tutti, porteremo avanti il piano di rilancio della scuola». È entusiasta Roberto Andreucci (responsabile della cooperativa il Picchio), che da agosto ha ricevuto le chiavi della Scuola Maestre Pie Venerini di Ancona e l’investitura morale da parte di Suor Maria Pucciarelli, trasferita insieme alle ultime due consorelle alla Casa Madre della Congregazione, a Roma:

«Il giorno in cui è andata via avevo promesso a Suor Maria che avrei fatto di tutto per rilanciare la scuola di Via Matteotti, e ad oggi l’impegno è stato onorato: chi entra a scuola potrà vedere le modifiche sinora apportate, dall’ampliamento degli spazi ricettivi, alla tinteggiatura dello storico atrio di ingresso di Via Matteotti, all’implementazione dei laboratori didattici, fino alla rimodulazione delle classi, alcune delle quali sono state totalmente reimpostate. Infine, l’offerta formativa, è stata ulteriormente migliorata rispetto agli standard già elevati raggiunti dalla Madre Superiora appena trasferita. I genitori che affidano i loro figli alla Scuola Venerini sanno che potranno contare su insegnanti preparatissimi e appassionati che seguiranno i ragazzi in un percorso didattico ampio ed articolato che li accompagnerà dall’infanzia alla prima adolescenza”.

“E non finisce qui: stiamo continuando a lavorare affinché si possa creare una rete di genitori e imprenditori locali con i quali poter pensare ad una serie di attività ed eventi che possano continuare a sostenere il percorso di crescita e consolidamento della Scuola Venerini, anche nella direzione di poter riaprire il ciclo della Scuola Media Inferiore. Ritengo prioritario, infatti, accompagnare la crescita dei nostri alunni anche dopo il termine del ciclo di Istruzione della Primaria E allora abbiamo pensato di festeggiare questo nuovo inizio, anche cogliendo l’occasione di ringraziare Suor Maria e la congregazione di Santa Rosa Venerini per il preziosissimo contributo educativo fornito a tante generazioni di anconetani e non solo. L’appuntamento è sabato primo ottobre con Suor Maria, Suor Gena e Suor Lina che verranno appositamente in Ancona, a vedere e toccare con mano che il messaggio della fondatrice Santa Rosa è attualissimo e proclamato con entusiasmo. Festa dunque, con le suore che vengono a trovarci, con gli studenti di oggi e di ieri, con i loro genitori, tutti invitati ad un momento di profonda gioia condivisa. Alle 09,30 Santa Messa in San Domenico officiata dal Vescovo Angelo Spina, poi tutti al campetto di San Francesco in Via Fanti dove ci ritroveremo per fare festa insieme».