Il Coworking di Villaggio Saggio partecipa al Festival del Marketing di Rimini

Alla fine del 2020 apre ad Offagna il primo Coworking dei Borghi, creato dall’Ass.ne Villaggio Saggio, per creare un centro aggeregativo del mondo digitale. Oggi il coworking si caratterizza per uno spazio innovativo specializzandosi nella registrazione dei Podcast, uno strumento innovativo di marketing. WiseCoworking e Villaggio saggio saranno ospiti al WebMarketingFestival di Rimini con il progetto Hubitat ed in particolare, Cristian Tava sarà mentor della startup competition indetta dal Festival riminese. Sarà occasione per fare conoscere meglio i territori e le attività digitali che si stanno sempre più comcretizzando nel bogghi come Offagna, che merita un posto nel podio dei borghi che per primi si sono accorti di questa svolta importante. Villaggio Saggio, anche grazie al lavoro di Offf Festival, sta raccogliendo molti consensi e lancerà presto una nuova campagna di accoglienza di nomadi digitali e cittadini temporanei dal titolo “Vieni Vivi Offagna” per diventare un collettore di professionisti nazionali ed esteri del mondo della comunicazione. Ricordiamo infatti che a Settempre, all’interno di Offf Festival, si terrà una sessione dedicata proprio alla Comunicazione e Ascolto per trattare queste tematiche dal mondo del business a quello personale. Rimini è un traguardo importante nello sviluppo di questo progetto per il piccolo borgo di Offagna che segna il passo di un cambiamento sociale e culturale.