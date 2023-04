Al via il nuovo test di Medicina all’UnivPM

Al via da oggi, giovedì 13 aprile 2023, il nuovo test di Medicina, denominato TOLC Med, acronimo di Test On Line Cisia, necessario per accedere ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Si tratta di un test da svolgere al computer, presso le aule informatiche predisposte dalle università italiane, mediante la piattaforma messa a disposizione dal CISIA. Il TOLC-Med si svolge in tutta Italia in due sessioni ad aprile e a luglio.



Il nuovo test medicina 2023 durerà 90 minuti e le domande saranno così suddivise:

7 quiz di comprensione del testo, conoscenze acquisite negli studi – 15 minuti;

15 quiz di biologia – 25 minuti;

15 quiz di chimica e fisica – 25 minuti;

13 quiz di matematica e ragionamento – 25 minuti.



L’Università Politecnica delle Marche accoglierà dal 13 al 20 aprile (esclusi sabato e domenica) 1386 candidati, iscritti a questa prima sessione di aprile, nelle aule informatiche adibite alla prova, nel Polo di Monte Dago in via Brecce Bianche ad Ancona. I candidati e le candidate sono convocati in due turni ogni giorno, il primo alle ore 9:00 il secondo alle ore 14:15. I posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’UnivPM per l’anno accademico 2023/2024 sono 275, per Odontoiatria sono 20.