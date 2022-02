No Dad per i vaccinati, esultano i presidi: «Finalmente. Assurde le regole vecchie»

Il nuovo decreto sulla Pubblica Istruzione, approvato dal Consiglio dei Ministri, che esclude i vaccinati dall’obbligo di Dad qualora si dovessero presentare casi di positività è stato accolto positivamente dai presidi. L’esempio tangibile è rappresentato dalle parole di Riccardo Rossini, presidente dell’Assopresidi Marche, che ha così commentato la questione:

«Finalmente la procedura si è semplificata. La cosa più evidente è che si sta andando lungo la direzione che avevamo già richiesto a novembre. Fare entrare dentro la scuola i vaccinati mi sembra un qualcosa di ampiamente ragionevole in un contesto come quello che stiamo vivendo».

Sul passato non arrivano parole al miele: «Il vecchio procedimento era anacronistico, regole assurde che spesso non venivano neanche comprese. Siamo in una situazione endemica, dobbiamo convivere con il Covid e attivare tutti gli strumenti possibili per ritrovare una normalità. Al momento l’unico mezzo possibile è quello del vaccino».