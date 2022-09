Si diploma con la lode e fa incetta di “dieci”: l’anconetana Nicole Messina Alfiere della Repubblica

ANCONA- L’impegno scolastico coltivando contestualmente hobby e passioni della vita. La storia dell’anconetana Nicole Messina, ex studentessa del Liceo Scientifico Savoia di Ancona, ha conquistato tutti con la giovane - fresca diplomata con la valutazione di 100 e lode - che sarà premiata direttamente dal Capo dello Stato Sergio Mattarella diventando Alfiere della Repubblica.

Sarà insignita insieme ad altri ventiquattro meritevoli di tale attestazione e lo sarà per il suo percorso liceale dove ha conquistato, con sudore e sacrificio, tutti dieci in pagella oltre alla votazione dell’esame di stato. Oltre allo studio, Nicole ha sempre coltivato le amicizie così come il disegno, la lettura e lo sport. Attualmente frequenta il primo anno di Medicina e Chirurgia alla Humanitas University di Rozzano, in provincia di Milano. Il futuro è roseo davanti a lei.