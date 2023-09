Metaverso, disegno 3d e realtà virtuale: al Liceo scientifico arriva il primo corso di videogame

La dirigente scolastica e sindaco di Falconara, Stefania Signorini, insieme al Rettore di UnivPm Gianluca Gregori hanno siglato oggi, 29 settembre, nell’aula magna del Liceo l’accordo di collaborazione fra l’Istituto Cambi Serrani e l’Università Politecnica delle Marche nella realizzazione del nuovo corso liceale “Videogame e realtà virtuale”.

«Il Liceo Cambi - si legge in una nota dell'istituto - si apre al mondo e si afferma come un istituto improntato al futuro, un liceo che si adegua alle nuove richieste dei giovani e che guarda all’avvenire proponendo ai suoi studenti novità utili e accattivanti». E’ con questo obiettivo che il Liceo Scientifico Cambi ha proposto, già dal presente anno scolastico 2023-2024 il corso dal titolo “Videogame e realtà virtuale”, che ha visto questa mattina la firma dell’accordo attuativo tra la dirigente scolastica, Stefania Signorini ed il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori presso l’aula magna dell’istituto. «L’idea è maturata lo scorso anno ed è il primo corso a livello di scuole superiori in Italia. La collaborazione con Università Politecnica delle Marche permetterà ai nostri studenti di acquisire le competenze in vari tipi di progettazione e nelle materie specifiche» spiega la Dirigente Signorini. Il percorso prepara esperti nel mondo informatico e digitale con una formazione specifica nei settori della realtà virtuale, aumentata e mista nonché dello sviluppo di videogame.

Il corso

Il corso si realizza, dunque, con la prestigiosa collaborazione di docenti della Politecnica della Marche: verrà fortemente potenziata l’informatica con insegnamenti di programmazione del videogioco e sistemi di realtà estesa. Le materie “disegno e storia dell’arte” vengono integrate con “disegno digitale e modellazione 2D-3D” per la creazione di spazi virtuali. L’indirizzo arricchisce il percorso di scienze applicate con competenze evolute spendibili negli studi universitari e nelle professioni digitali del futuro. «Per il nostro liceo il corso di videogame e realtà virtuale – continua la dirigente scolastica del Cambi Serrani – è un vero fiore all’occhiello perché rappresenta un unicum nel panorama scolastico territoriale: le applicazioni del mondo legato alla realtà virtuale sono infinite proprio perché il futuro parla il metaverso e dobbiamo attrezzare i nostri studenti per quello che in Europa è già una realtà effettiva e il Liceo Cambi ha intercettato e colto la richiesta del mondo del lavoro e dei nostri giovani. Molti studenti usciti dal Cambi, tra l’altro, si sono già iscritti al corso universitario della Politecnica delle Marche».

«L’UnivPM ha avuto il benestare del ministero per aprire il primo corso in Italia di laurea in ingegneria dell’informazione per videogame e realtà virtuale mentre in Europa e nel mondo ce ne sono moltissimi. Quest’anno – sottolinea il Rettore Gregori – abbiamo già 106 matricole e gli iscritti al nuovo anno sono già raddoppiati segno che abbiamo intercettato una esigenza molto forte del mercato. Col Cambi c’è stata l’idea, molto significativa e innovativa, della dirigente Signorini, di promuovere il corso già dal liceo per preparare eventualmente gli studenti che vogliono accedere al corso universitario. Le applicazioni nell’ambito della vita di tutti i giorni sono molteplici, dalla medicina alle vendite al dettaglio: ad esempio, scompariranno i magazzini e tutte le prove, dall’abbigliamento alle macchine, in futuro si faranno in realtà virtuale».