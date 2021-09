Maturità d'eccellenza alla Mole: premiati gli studenti migliori

L'Amministrazione comunale conferirà un riconoscimento agli studenti degli istituti superiori anconetani che hanno conseguito la votazione di 100/100 all'esame di maturità del luglio scorso. Circa 150 ragazze e ragazzi riceveranno dalle mani del Sindaco Valeria Mancinelli e dell'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini una pergamena nominativa con i ringraziamenti della città per il massimo risultato conseguito.

La cerimonia, non aperta al pubblico per il rispetto delle norme poste per evitare il diffondersi del contagio da Covid 19, si svolgerà all'Auditorium della Mole Vanvitelliana a partire dalle ore 11.30, mercoledì 8 settembre. "L'iniziativa è occasione per ringraziare tutto l'insieme degli istituti superiori cittadini: docenti, studenti, dirigenti e personale Ata, che nell'ultimo anno e mezzo, per via della pandemia, hanno dovuto affrontare innumerevoli difficoltà e nonostante questo, hanno portato a termine lo scorso anno scolastico con proficui risultati per tutta la comunità scolastica. Con questo riconoscimento – spiega l'assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini – l'Amministrazione vuole omaggiare gli studenti maturati con il massimo dei voti per l'impegno profuso".

Per permettere ai famigliari, amici e cittadini di seguire la cerimonia, la stessa sarà trasmessa in streaming a questo link.