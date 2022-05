“Marche in movimento”, 1500 classi iscritte: «Le istituzioni aiutino lo sport, il Green pass ha creato difficoltà»

ANCONA- Ripartire attraverso lo sport, soprattutto per i più giovani. Con queste premesse vanno letti in ottica positiva i numeri fatti registrare dal progetto “Marche in movimento” rivolto alle scuole primarie. Sono state circa 1500 le classi iscritte, quasi 30mila i bambini coinvolti, nell’iniziativa promossa dalla Regione Marche e organizzata dal Coni Marche in collaborazione con il Miur-Ufficio scolastico regionale, Csi-Centro Sportivo Italiano e Cip-Comitato Regionale Paraolimpico Marche.

A tal proposito, il presidente del Coni regionale Fabio Luna (nella foto sotto, ndr) ne ha approfittato per fare il punto della situazione sull’interno mondo sportivo giovanile del post-pandemia: «Il bilancio di Marche in movimento è andato al di là di ogni aspettativa. Venivamo dal periodo Covid, siamo partiti un po’ in ritardo ma avere 1500 classi iscritte su quasi 1850 è un qualcosa di molto importante. Si è sentita l’esigenza delle scuole e dei ragazzi di fare attività motoria, l’investimento è stato oculato e mirato. I ragazzi hanno necessità di muoversi, così va spiegata questa adesione così massiccia. Il Covid alle spalle? L’attenzione è rimasta e fa ben sperare per il futuro».

Non manca, in conclusione, una “stoccata” alle istituzioni: «Mi auguro che possano venire incontro allo sport, fino ad oggi dalle norme non siamo stati facilitati. Basti pensare al Green pass obbligatorio per i ragazzini dai dodici anni in su. Le difficoltà create sono state tante perché, da un lato, si chiedeva di fare sport, dall’altro, venivano messi dei paletti. Ora dobbiamo promuovere l’attività il più possibile e farlo attraverso un numero sempre maggiore di progetti istituzionali».