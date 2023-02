L'Istituto Galilei protagonista a Taipei: progetto premiato con la medaglia di bronzo

E’ ancora l’Istituto Superiore Galilei, una delle eccellenze scolastiche a livello regionale e non solo, a tenere alto il nome di Jesi e nelle Marche. L’Istituto jesino ha rappresentato l'Italia alla Tisf, la “Taipei Interntional Science Fair 2023”, concorso scientifico che vedeva protagonisti circa 300 studenti in rappresentanza di 22 paesi. Gli studenti Linda Paolinelli e Leonardo Cerioni si sono aggiudicati la medaglia di bronzo nella categoria Chimica, con il progetto “Laying waste to energy problems – L’Avanguardia dell’autosufficienza energetica”. Grande la soddisfazione del dirigente Luigi Frati, che ha accompagnato gli studenti, rimarcando come ancora una volta la scuola di Jesi abbia dato ribalta mondiale alla città ed all’intera regione.

Quello in Oriente non è, comunque, un exploit isolato, visto che il “Galilei” lo scorso anno ha partecipato a Dubai all’Expo Science Asia (riservato solo ad alcune scuole con connotati di Eccellenza) ed ha conquistato diversi premi e riconoscimenti. Tra cui, vale la pena ricordare quello vinto pochi mesi fa all’ExpoCiencias Nacional in Messico dagli studenti Caterina Amichetti, Matteo Santoni e Filippo Pieretti, a cui è stata assegnata la medaglia d’oro per progetti scientifici sulla sostenibilità ambientale. Nell’occasione, era stati presentati un metodo innovativo basato sulla spettrofotometria infrarossa per il controllo delle adulterazioni e la determinazione dell'origine delle farine, ed un prototipo di cella galvanica alimentata dalla differenza di potenziale elettrochimico che garantirebbe l'autosufficienza elettrica agli impianti di depurazione di reflui civili.