L’Invalsi parla chiaro: poco inglese e tanta matematica per gli studenti marchigiani

ANCONA- Sono stati pubblicati nelle scorse ore i risultati dei test Invalsi 2022, l’indagine nazionale svolta dal Ministero sul grado di istruzione in Italia analizzando le prove di italiano, matematica e inglese. Per quel che concerne gli studenti marchigiani delle scuole Superiori, ottimi risultati sono arrivati dalla matematica mentre i campanelli d’allarme riguardano l’inglese. In crescita il dato degli studenti “eccellenti” (quelli con il livello massimo conseguito) che è passato dal 15% del 2021 al 17% del 2022 ma è ancora minore del 2019 (20%) in pre-Covid.

In matematica, le Marche sono tra le migliori a livello nazionale insieme a Veneto, Valle d’Aosta e Lombardia, Piemonte e Basilicata. Scendendo nel dettaglio, ottimo l’impatto dei licei e degli istituti tecnici ma in crescita anche quello dei professionali. Tecnicamente si è registrato un 15% in fascia “molto buono”, 20% “buono”, 25% “adeguato”, 25% “debole” e 15% “molto debole”. In controtendenza il discorso dell’inglese con i marchigiani ancora indietro rispetto agli standard nazionali. Il livello previsto al termine del secondo ciclo d'istruzione è il B2 con la prova Invalsi che fornisce tre esiti possibili: B2, B1 e non raggiunge il B1, dove gli esiti B1 e inferiore non rappresentano un risultato sufficiente. Oltre la metà degli studenti delle Marche non raggiunge il B2 né nella comprensione, né nell'ascolto. Nel primo caso, centra il B2 il 45% degli studenti, mentre il 38% si ferma al B1 ed il 17% non raggiunge neanche quello. Nell’ascolto dati peggiori: il 40% arriva al B2, mentre il 39% aggancia a malapena il B1 ed il 21% non lo raggiunge.