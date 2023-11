Giornata mondiale lotta all'Aids | "Time to prevent", iniziativa alla Mole con le scuole della città

ANCONA - "Time to prevent", largo alla prevenzione: il titolo della iniziativa che si è svolta oggi alla Mole con le scuole, con l'organizzazione e il coordinamento del Comune di Ancona, assessorato Politiche sociali e Sanità, per la Giornata internazionale della Lotta all'AIDS che si celebrerà domani in tutti i Paesi del mondo.

Ancona si posizione tra le città più attente e impegnate nella prevenzione del virus HIV/AIDS e delle malattie sessualmente trasmissibili anche e soprattutto in virtù della adesione alla rete internazionale Fast Track Cities che – con la sottoscrizione nel 2021 della dichiarazione di Parigi- si impegna a favorire il raggiungimento dell’ obiettivo ONU per porre fine all’epidemia di AIDS (obiettivo dell’Agenda 2030).

Nell’ ambito della strategia FAST TRACK CITY (FTC) e di concerto con Rete Città Sane OMS - come hanno ricordato stamane in conferenza stampa Manuela Caucci, assessore alle Politiche sociali e Sanità, il dott. Luca Butini, Dirigente Immunologia Clinica Ospedali Riuniti e Presidente ANLAIDS Marche, Luca Saracini- Il Focolare-Opere Caritative Francescane e Maria Rita Venturini- Direzione Politiche Sociali del Comune e il giornalista e formatore Paolo Petrucci- è stato istituito un tavolo tematico di collaborazione e confronto con Enti e Associazioni del territorio (Tavolo FTC) che già collaboravano con il Comune di Ancona per le attività di contrasto alla diffusione del virus HIV.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere entro il 2030 sono far sì che il 95% delle persone con HIV siano consapevoli del loro stato; far sì che il 95 % delle persone che convivono con l’HIV, siano in terapia; far sì il 95% delle persone che si stanno curando, arrivino ad avere una carica virale non rilevabile (e quindi non siano contagiose). Ai partner attualmente presenti quali Anlaids Marche, Avis Ancona, Caritas Acidiocesi Ancona-Osimo, Croce Rossa Italiana Comitato di Ancona , Arcigay Comunitas Ancona, Free Woman e Opere Caritative Francescane, si unisce da oggi anche l'AST – Azienda sanitaria Territoriale Ancona dato il passaggio recentemente avvenuto dal Piano regionale della Prevenzione ai Piani integrali locali, che permettono di intervenire sul territorio. L'ingresso nella rete FT Cities è stato comunicato il dott. Daniel Fiacchini, Dirigente medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica- Prevenzione Malattie Infettive AST (ASUR Area Vasta 2) , che ha partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta al termine della manifestazione con gli studenti. “Non bisogna abbassare la guardia”- ha sottolineato ancora una volta il dott. Luca Butini, Dirigente Immunologia Clinica Ospedali Riuniti e Presidente ANLAIDS, evidenziando quella che è la criticità principale in Italia e nella regione : LE DIAGNOSI TARDIVE- “Nelle Marche sono 44 i casi, non molti certamente, tuttavia sta aumentando l'età delle persone che ricevono la diagnosi HIV in età matura, in assenza di controlli precedenti, eppure basta un test”.

A questo proposito, un'altra “eccellenza” di Ancona è Ancona check Point una struttura messa a disposizione gratuitamente per cittadinanza dove è possibile effettuare in maniera anonima i test rapidi di HIV, HCV e Sifilide e ricevere informazioni e counselling sulle infezioni sessualmente trasmissibili. La struttura si trova in Via delle Grazie 106 ad Ancona ed è aperta yutti i mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 20:30. I test vengono effettuati su prenotazione (gratuita ed anonima). Per prenotare il Test è necessario essere maggiorenni. E’ possibile effettuare la prenotazione on line o telefonicamente chiamando il numero 333 3296130 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16.00 alle 19:00).