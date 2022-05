Controllo del porto ed educazione civica, l’Adm incontra i giovani studenti del Ferraris

ANCONA- Per sensibilizzare le fasce d’età più giovani l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, in particolare l’Ufficio di Ancona, ha organizzato un incontro con gli alunni della Scuola Primaria “L. Mercantini” dell’Istituto Comprensivo Ferraris di Falconara Marittima all’interno del porto dorico.

Il Direttore ADM Ancona, Roberto D’Arminio, ha dato il benvenuto ai trentuno alunni accompagnati da otto docenti. I funzionari doganali hanno poi illustrato le principali competenze e attività, nella maniera più vicina agli interessi e alle esigenze di conoscenza dell’età dell’infanzia.

In particolare, è stato dedicato ampio spazio alla descrizione dell’attività istituzionale di verifica svolta nel settore delle dogane, con specifico riguardo ai controlli mediante la dimostrazione dell’utilizzo delle telecamere d’ingresso ai varchi portuali e all’uso di particolari e sofisticate attrezzature, che permettono ai funzionari di rilevare la composizione di alcuni materiali al fine di rilevarne la loro pericolosità anche per le sostanze esplosive. È stato, inoltre, simulato un controllo sui bagagli passeggeri, mediante l’apposito scanner presente all’interno del porto di Ancona, coinvolgendo direttamente gli alunni in tale operazione.