Polizia a lezione tra i banchi, la legalità riparte dalle aule e dal confronto costruttivo

Continua la presenza della Questura dorica nelle scuole del capoluogo, al fine di sensibilizzare gli studenti ai temi della legalità e della cittadinanza digitale. Nella giornata di giovedì i poliziotti di Prossimità sono stati presso la scuola statale secondaria di primo grado “Podesti” di via Urbino.

Dopo aver monitorato l’afflusso studentesco all’ingresso dell’Istituto, gli operatori si sono recati all’interno per lo svolgimento della prevista lezione. Quest’ultima, riguardante in particolare l’uso corretto del web e le condotte da tenere durante i controlli di Polizia, ha visto la partecipazione di tutti gli studenti dell’Istituto, in parte in presenza ed in parte collegati in videoconferenza. I ragazzi si sono dimostrati interessati agli argomenti proposti, scambiandosi pareri in maniera costruttiva con i poliziotti e formulando diverse domande in merito all’attività delle forze di polizia.