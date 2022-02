Scuola, Dad e vaccinazione: ecco cosa cambia per gli studenti

La scuola in epoca Covid verso una svolta determinante. Nell’ottica di un ritorno sempre più rapido alla normalità, vista la percentuale delle vaccinazioni effettuate, il Consiglio dei Ministri ha varato una serie di modifiche importanti per tutto il mondo dell’Istruzione. L’ha varata, approvando il decreto in essere, senza il voto della Lega che lo ha definito per certi versi discriminante. In soldoni, la novità più rilevante è rappresentata dal fatto che i vaccinati non andranno più in Dad (didattica a distanza) nell’eventualità di casi positivi all’interno di una singola classe.

Nello specifico, per quel che concerne le scuole per l’infanzia fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza mentre, dal quinto caso, interverrà una sospensione di cinque giorni per l’intera classe. Nella scuola primaria, invece, fino a quattro casi Covid le attività proseguono in presenza con l’utilizzo della mascherina Ffp2 da parte dei docenti e degli alunni con più di sei anni per una durata di dieci giorni dall’ultimo caso Covid accertato. Al pari di questo viene reso obbligatorio un test antigienico rapido (o molecolare) alla comparsa dei sintomi (se asintomatici al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). Dal quinto caso, sempre nelle scuole primarie, arrivano le novità rispetto al passato perché coloro i quali hanno concluso l’intero ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (o sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo) l’attività proseguo con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per docenti e alunni maggiori di sei anni per dieci giorni. Per gli altri si procederà a Dad per cinque giorni.

Sulla stessa linea d’onda la scuola secondaria di primo e secondo grado. Nella fattispecie con un caso di positività l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti. Con due o più casi tra gli alunni, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo), l’attività prosegue con l’utilizzo di mascherine Ffp2 per 10 giorni. Per tutti gli altri l’attività proseguirà in Dad per cinque giorni.

I Green pass rilasciati dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni, come stabilito sempre dal Consiglio dei Ministri. Allo stesso modo di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il Covid ed è guarito dopo il completamente del ciclo vaccinale primario. E’ emersa soddisfazione dalle parole del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha riferito di un messaggio molto forte a favore del “cuore del Paese”, le scuole appunto.