Asilo Nido, dall’8 settembre scattano i servizi prima infanzia comunali

ANCONA- Appuntamento domani, giovedì 8 settembre 2022, con la riapertura dei servizi comunali per la prima infanzia per l’anno educativo 2022/2023. Dall'8 settembre al 13 settembre le educatrici si dedicheranno al ri-ambientamento dei bambini già frequentanti, dal 14 settembre inizieranno gli ambientamenti dei bambini nuovi iscritti. Dall'8 settembre al 16 settembre 2022 tutti i servizi funzioneranno fino alle ore 14.30. A partire dal 19 settembre nei servizi dove previsto, verrà introdotto l’orario di funzionamento pomeridiano (fino alle ore 16.00, o 16.30 o 17.30).

Nel Comune di Ancona funzioneranno per l’anno educativo 2022/2023 i seguenti servizi, rivolti alla fascia 3 mesi – 3 anni, per un totale di 521 bambini con la distinzione dell’offerta educativa secondo le diverse necessità organizzative delle famiglie:

1. n. 13 Nidi di Infanzia con una ricettività di 501 bambini.

2. n. 1 Sezione Primavera “L'Isola di Elinor” per bambini dai 24 ai 36 mesi e con ricettività di n. 20 posti.

3. n.1 spazio per adulti e bambini "Il Tempo per le famiglie" rivolto a bambini con un adulto accompagnatore e con possibilità di scelta dell'orario di frequenza.

“A seguito dell’uscita della graduatoria concorsuale, per l’anno educativo 2022-2023 il Comune assumerà 14 educatrici prima infanzia da destinare ai servizi educativi comunali a gestione diretta e precisamente: 2 educatrici part-time con contratto a tempo indeterminato, 2 educatrici a tempo pieno con contratto a tempo determinato, 10 educatrici part-time con contratto a tempo determinato” afferma l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini, la quale conclude: “Siamo impegnati come sempre a garantire anche quest’anno la qualità del servizio, cercando di rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie. Inviamo ai genitori l'augurio di un anno ricco di esperienze positive. Un saluto ed un augurio di buon lavoro anche a tutto il personale educativo e addetto ai servizi ringraziando per l'impegno quotidiano”.