Scuola, Sabrina Rita Bagnulo sarà la nuova dirigente dell’Istituto Posatora-Archi-Piano

ANCONA- Sabrina Rita Bagnulo sarà la nuova dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Posatora-Piano-Archi. Per lei la data di scadenza dell’incarico sarà il 31 agosto del 2025 a seguito delle graduatorie dell’ultimo concorso nazionale. A livello regionale quindici sono i dirigenti che andranno in pensione, sempre a partire dall'inizio del mese che verrà. Tredici sono quelli che hanno ottenuto il trasferimento fuori dalle Marche e sedici coloro che prenderanno servizio provenendo da un'altra regione.

L'ufficio scolastico regionale, nel frattempo, ha pubblicato l'avviso per gli incarichi aggiuntivi di reggenza per le quattordici scuole che, dal nord al sud delle Marche, sono sottodimensionate, ovvero gli istituti ai quali non può essere destinato, in via esclusiva, né un dirigente scolastico né un direttore dei servizi generali e amministrativi. Sul fronte delle scuole normo-dimensionate, non coperte da dirigenti titolari, l'avviso per gli incarichi vale invece per il solo biennio 2023-2024: in questo caso sono undici in tutto.