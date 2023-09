Nuovo anno scolastico, più studenti ad Ancona. Si parte il 13 settembre: tutte le novità per il 2023/2024

ANCONA - Torna a crescere la popolazione scolastica ad Ancona. Saranno 8.124 (8.013 nel 2022-2023) i bambini e ragazzi, suddivisi in 388 classi, che dal 13 settembre entreranno nelle strutture scolastiche di competenza comunale per dar avvio all'anno scolastico 2023-2024. Gli alunni di origine straniera sono 1.816 e rappresentano il 22,35 del totale. La popolazione scolastica dorica sarà ripartita in 61 scuole per 53 plessi e suddivisa nelle 29 scuole d'infanzia, in 21 scuole primarie, in 11 scuole secondarie di primo grado e 10 scuole a tempo pieno. L'istituto comprensivo più popoloso è quello di Grazie-Tavernelle seguito da quello Pinocchio-Montesicuro; il meno popolato lo Scocchera con 794 alunni.

Questa mattina a Palazzo del Popolo nel corso di una conferenza stampa è stato fatto il punto sull'attività scolastica in ripresa il 13 settembre prossimo, per quanto riguarda le attività e servizi per le scuole di competenza della Amministrazione comunale. All'incontro hanno partecipato il sindaco Daniele Silvetti, gli assessori alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini, alla manutenzione del verde pubblico Daniele Berardinelli. “Massimo impegno per garantire agli studenti una scuola in sicurezza, con un piano della mobilità sostenibile e veramente utile alle famiglie, attenzione alla attività di manutenzione degli edifici scolastici – ha affermato il sindaco Silvetti -. Torna a crescere la popolazione scolastica che è multiculturale; questo aspetto ci sta a cuore e ci stimola a dare ulteriori risposte in termini di integrazione, di efficienza e sensibilità per le domande che provengono dai vari quartieri della città. Cerchiamo di andare incontro alle esigenze delle famiglie: la scuola è motore educativo e formativo per il futuro delle nuove generazioni, sta alla Amministrazione mettere in campo tutti gli strumenti utili per agevolare questo tipo di messaggio. Quindi strutture sicure, mobilità sostenibile con attenzione ai tempi della famiglia, e attenzione ala multiculturalità perché la nostra è una città inclusiva con una amministrazione che tende a fare in modo che le nuove generazioni abbiano le risposte nel rispetto del tessuto multiculturale che ci appartiene. Auguro a chi entra a scuola per la prima volta e a chi tornerà sui banchi di scuola, a famiglie, ai dirigenti, ai docenti e personale scolastico, il migliore inizio d'anno scolastico”

Trasporto scolastico

Novità arrivano dal trasporto scolastico le cui attività di organizzazione e ottimizzazione del servizio permetteranno di coprire integralmente il servizio di trasporto andata e ritorno, dalla scuola media presso la Montagnola fino alle scuole Falcone. Questa operazione di ottimizzazione ha anche prodotto un risparmio di circa 75mila euro per le casse comunali. Durante l'anno scolastico dovrebbero entrare in servizio almeno due (da 30 e da 42 posti) dei cinque pulmini elettrici acquistati tramite fondi ministeriali che verranno consegnati dalla ditta che si è aggiudicata la gara. Gli iscritti sinora al servizio sono 565 ma le iscrizioni sono state riaperte nei giorni scorsi per le linee di trasporto già attivate. A questi si aggiungono quasi 210 studenti del trasporto scolastico straordinario per le scuole trasferite per via del sisma. “La ripresa dell'attività scolastica – afferma l'assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli - è sempre un momento importante in città perché coinvolge migliaia di persone tra alunni, famiglie e docenti. Il nostro obiettivo è quello di garantire una adeguata accoglienza e un buon funzionamento del sistema scolastico per gli istituti che sono di nostra competenza, dai nidi, alle materne fino alle scuole elementari e le secondarie di primo grado. Nonostante l'incremento dei costi di gestione, dovuti all'inflazione, abbiamo mantenute invariate le tariffe e cercato di attuare risparmi dove possibile. L'esempio più eclatante è quello del trasporto scolastico dove ottimizzando il servizio recupereremo 75mila euro. Tutto ciò mantenendo inalterata la qualità e quantità del servizio offerto. Proseguiremo su questa strada consapevoli che la scuola costituisca una formidabile occasione di crescita e l’inizio di un percorso comune multiculturale, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà”.

Servizio di assistenza educativa scolastica

L'Assessorato ai Servizi Sociali è in campo per garantire un adeguato supporto per il diritto allo studio degli studenti con disabilità attraverso il Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione in ambito scolastico. L'assistenza a scuola per l'anno scolastico 2023/2024 riguarderà in totale 207 alunni con disabilità di cui sono 30 le nuove richieste Nell'anno scolastico 2022-2023 sono stati 203 gli alunni beneficiari del servizio di assistenza, di questi n. 15 hanno concluso il percorso scolastico a giugno. Lo stanziamento annuale per il servizio di assistenza per autonomia e comunicazione a scuola sarà pari ad € 1.121.734,00 euro.

Edilizia scolastica

Sono 52 gli edifici scolastici di cui si prende cura il Comune di Ancona per un totale di 120.000 metri quadrati di patrimonio di edilizia scolastica che interessano 61 scuole più 14 nidi d'infanzia. “Ci siamo dati l'obiettivo, come Amministrazione comunale del Sindaco Daniele Silvetti, quello di rendere strutturale l'attività di manutenzione degli edifici scolastici di nostra competenza e al contempo stiamo lavorando per la realizzazione di tutti i progetti in campo, compresi quelli finanziati con i fondi PNRR” afferma l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini. Sono 340mila euro i fondi destinati alla manutenzione ordinaria con 22 interventi totali dei quali 7 conclusi e gli altri completati entro il 31 dicembre 2023. Sei interventi con fondi PNRR per i quali entro il 30 novembre si andrà alla consegna dei cantieri per importo complessivo di 12 milioni di euro; si tratta di due mense e 4 nidi. Per le Podesti, Tommaseo e XXV Aprile interventi per 2 milioni di euro con fondi regionali. (ulteriori informazioni nella scheda specifica in allegato)

Il servizio di ristorazione scolastica

Avrà inizio il 18 settembre ed è fornito a tutte le scuole d'infanzia e primarie a tempo pieno del Comune di Ancona e alle scuole primarie a Tempo Prolungato che ne fanno richiesta. Il servizio Per le scuole d'infanzia, in totale 31 plessi, è distribuita sia la merenda che il pranzo, per le scuole primarie a tempo pieno, in totale 10 plessi è distribuito solo il pranzo, la merenda è fornita dalle famiglie. Per le scuole a Tempo Prolungato, per l'anno scolastico 2023/24 l'attivazione è stata richiesta da 9 plessi: Collodi, Antognini, Pietralacroce, Falcone, De Amicis, Maggini, Anna Frank, Mercantini e Conero. Al 29 agosto 2023 le iscrizioni alla merenda e al pranzo sono 3076. Le tariffe sono le stesse degli anni precedenti e sono previste riduzione per gli utenti con Isee fino a 45.000 Euro e per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto alla mensa scolastica.

I servizi prima infanzia

Nel Comune di Ancona funzioneranno per l’anno educativo 2023/2024 i seguenti servizi, per un totale di 521 bambini con la distinzione dell’offerta educativa secondo le diverse necessità organizzative delle famiglie:

n. 13 Nidi di Infanzia di cui 9 in affidamento con una ricettività di 501 bambini. n. 1 Sezione Primavera “L'Isola di Elinor” per bambini dai 24 ai 36 mesi e con ricettività di n. 20 posti.

Totale domande pervenute per nuove iscrizioni: 423. Totale nuovi ammessi: 271. Per l’anno educativo 2023/2024 rimangono invariate le quote (rette di frequenza) di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi prima infanzia già applicate per gli anni educativi precedenti. Infine, per quanto riguarda l'area progetti scolastici, l'assessorato alle Politiche Educative ha in programma un potenziamento delle attività nei vari ambiti, dai temi ambientali con gestione ecologica della scuola, promozione dei sani stili di vita, il Piedibus, mobilità alternativa ed Educazione Civica, educazione alla legalità, progetti green con le scuole e Progetti Murales per le scuole.