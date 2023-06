Ha dedicato la sua vita all'insegnamento, intitolata ad Anna Bettini Galeazzi l'aula magna del Savoia-Benincasa

ANCONA - Ha dedicato la sua vita allo studio e all’insegnamento, ha “cresciuto” generazioni di studenti anconetani ai quali ha saputo trasmettere tutto il suo amore verso la cultura. Anna Bettini Galeazzi, docente di italiano e latino per oltre 30 anni (dal 1970 al 2003) presso l’Istituto Savoia è stata ricordata ieri, venerdì 9 giugno, da colleghi ed ex studenti in occasione dell’intitolazione a suo nome dell’Aula Magna.

A portare i saluti introduttivi la dirigente scolastica Alessandra Bertini che ha sottolineato la grande etica professionale, unita alla passione e al rigore nell’insegnamento di Bettini, grande amante della Divina Commedia, di Manzoni e Pirandello, che aveva anche organizzato corsi di scrittura creativa ed eletto la scuola a sua seconda casa. “Un modello di riferimento per tutti coloro che lavorano nella scuola – ha detto Bertini- abbiamo potuto ammirare nel corso degli anni le sue innumerevoli qualità e i suoi valori umani, è stata una guida e un esempio, e per questo le saremo sempre riconoscenti”.

Presente in Aula Magna anche il marito Giancarlo Galeazzi, diversi ex colleghi e colleghe ed ex studenti che l’hanno voluta ricordare al microfono raccontando diversi aneddoti per meglio delineare la figura di una docente stimata da tutti, che ha lasciato un segno indelebile nella sua città E per questo da oggi l’Aula Magna del Savoia Benincasa da oggi sarà “Aula Magna Anna Bettini Galeazzi”.