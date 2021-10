Premiata la creatività degli studenti del liceo artistico “Mannucci”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Il concorso “Storie da musei, archivi e biblioteche”, che si è svolto dal 14 ottobre 2019 al 9 marzo 2020, ha coinvolto centootto partecipanti in dieci strutture marchigiane fra cui musei, biblioteche scolastiche e comunali. In tutto sono stati raccolti centocinque elaborati (fra racconti, foto e disegni) che raccontano le istituzioni culturali del territorio e l’importanza che esse rivestono per le loro comunità di riferimento, con una particolare attenzione al tema delle “relazioni”. Tra i cinque finalisti, scelti da una giuria speciale individuata dall'Area Educativa tra operatori di biblioteca e redazione giornalistica della Casa Circondariale di Pesaro e dal gruppo di lettura della Casa Circondariale di Ancona Montacuto, due ex alunni delle quinte dello scorso anno: Leonardo Castorina, con il testo “Le belle spiagge di Santa Monica”, e Francesca Possanzini, con il testo “Mia mamma è una biblioteca”. La lista dei finalisti è stata presentata presso il Salone Internazionale del Libro di Torino e la premiazione avverrà nel mese di dicembre 2021: per i vincitori, oltre alla pubblicazione nell’Ebook , in palio anche buoni offerti da StreetLib ed eReader offerti da MAB Marche. Ecco il link al quale trovare i racconti premiati: https://store.streetlib.com/it/aib-marche-mab-marche/storie-da-musei-archivi-e-biblioteche-i-racconti-e-le-fotografie-8-edizione